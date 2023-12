Horká zima pro nečinnou vládu. Chybí jim odbornost i zkušenosti

Vláda má bezpečnou většinu v Poslanecké sněmovně. Kromě toho vládní koalici udržuje pohromadě také to, že pozice některých vládních stran podle relevantních průzkumů veřejného mínění zeslabuje natolik, že by se nejméně dvě vládní strany vůbec nedostaly do nové sněmovny, tedy pokud by kandidovaly samostatně. Koalice přišla s tzv. konsolidačním, spíše však útlumovým, balíčkem a do toho občané a firmy musí vstřebávat další příděl hrůz v podobě oznámení o silných meziročních nárůstech cen elektřiny, plynu, tepla a vody. Kola inflace se dále roztočí.