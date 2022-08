Parta Motoristé sobě se chystá k duelu s partou Praha sobě

Ale má-li teď auto každý, města jsou jimi zablokovaná podobně jako demokracie. Jako by se vracel feudalismus, pokud by směl vjet do centra jen ten, kdo si to zaplatí. Bohatí by měli opět navrch.

Snadné řešení tu neexistuje. Kdo řekne, že je proti privilegiím a že každý – motorista, cyklista i chodec – má stejný nárok ve volné soutěži, měl by dodat, jak vyřeší zahlcené ulice i parkovací místa. Tím spíš je to ideální téma pro kampaně, názorové barikády a kulturní války. Téma, která zdvihl Petr Macinka s partou Motoristé sobě. Je to jasný náběh k duelu s Janem Čižinským a partou Praha sobě. S tou, která se podle Macinky snaží vnutit Pražanům životní styl úzké skupiny lidí.

Bude to ryzí kulturní válka. Situace, kdy si volič nedělá iluze, že by Motoristé sobě měli urbanistickou vizi pražské dopravy, ale boj se povede mezi dvěma tvářemi a představami o životě. Vítejte v komunální volební kampani 2022.