Pes pomocník. Alfie ho miluje, ale nechat si ho nemůže

Názor

Alfie, dobrovolnice v unitářském kostele v Londýně, ve kterém dělám kostelnici, se zamilovala do čokla. Luckyho není možné nemilovat. Je to střapatý černobílý rošťák, který se v jednom kuse usmívá na obou koncích, poslouchá na slovo a navíc váží 5,5 kila, takže pokud přece jen neposlechne, stačí ho bafnout do náručí a odnést tam, kde si ho přejete mít. Lucky se usmívá dál.