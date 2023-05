Co chtít za poplatek? Kvalitu, veřejnoprávnost a vyváženost

Jak říká pro Lidovky.cz producent Jan Štern: pokud televize tyto požadavky neplní, bylo by pro něj obtížné žádat občany o navýšení poplatku.

Veřejnoprávnost je těžké definovat, ale lze ji vysvětlit. Když novinářský dorost v německé televizi ARD jmenoval své stranické preference, v procentech vyzněly takto: Zelení 57, Levice 23, sociální demokracie 12, konzervativci 3, liberálové 1. List Die Welt to shrnul: „Vymykají-li se politické preference redaktorů tak ostře preferencím koncesionářů, je skoro nemožné, aby stanice plnila své zadání – vyváženě informovat.“

Tesat do kamene. Má-li občan za televizi platit více, jediná protihodnota, kterou za to může požadovat, spočívá v kvalitě, veřejnoprávnosti, vyváženosti. Tyto věci nelze exaktně měřit ani dovádět do absolutna. Ale jejich nedostatek by neměl být takový, aby bil do očí. Potom by požadavek na vyšší poplatky působil jako drzost.