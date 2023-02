Lekce o nenávisti. Neplýtvejme tím slovem tam, kde jde jen o obyčejné buranství

I kdyby si někdo nepamatoval počátek této situace (v roce 1988 vyšel román Satanské verše a v roce 1989 nejvyšší ústavní činitel Íránu vydal na Rushdieho fatwu smrti), připomněl mu to loňský srpen, když se stal Rushdie terčem atentátu na besedě se čtenáři.

Indicko-britský spisovatel přežil. V pondělí vyšel v magazínu The New Yorker jeho první rozhovor po atentátu a v úterý měl vyjít jeho román Victory City. „Měl vyjít“, neboť člověk, který žije už 34 let pod policejní ochranou, a přesto ho loni málem dostali, člověk, který sice přežil, ale přišel o jedno oko (jeho snímek v brýlích se začerněným pravým sklem působí impresivně) a o cit v prstech, neoznamuje předem svůj detailní program.