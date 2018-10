PETRÁČEK: Symbol svobody? Normalizační kádr ocenil normalizačního policistu

PRAHA Životní příběh komunistického poslance Zdeňka Ondráčka by vydal na filmový scénář.

Jak se syn normalizačního policisty dal též k normalizační KSČ i policii a při výcviku se ocitl v pohotovostním pluku, právě když rozháněl protirežimní demonstrace.

Jak byl i 17. listopadu 1989 u zásahu na Národní třídě. Jak pokračoval u policie demokratického státu, vystudoval práva a coby člen KSČM se stal poslancem.

Jak ani v této roli nic nezapomněl, což doložil před dvěma lety návrhem zákona o trestnosti hanobení prezidenta republiky.

To vše by tvořilo scénář filmu s pracovním titulem „Nejsme jako oni“. Ale je to vše hodno vyznamenání? To je úplně jiné téma.

A jak vyšlo o víkendu najevo, Ondráček dostal pamětní medaili Za vlast a svobodu od Českého svazu bojovníků za svobodu, od jeho předsedy Jaroslava Vodičky.



Nejde o poslance Ondráčka, ale o svaz s úctyhodným názvem bojovníků za svobodu. Jak si svobodu představuje? Tak, že za ni vyznamená muže, jenž ji potlačoval na konci Husákovy éry a zákonem o hanobení majestátu by ji chtěl okrajovat i teď?

Samotný ČSBS mlží. Jeho místopředseda Emil Šneberg webu iDNES.cz řekl, že „Ondráček pracuje ve prospěch národa“. Ale pak ať se ČSBS přejmenuje na ČSBN, Český svaz bojovníků za národ. Předseda Vodička k tomu míří. Je zastupitelem Ústeckého kraje za koalici zemanovců a okamurovců.

I když to celé může působit jako marginálie, není to prkotina, zvláště v ovzduší oslav 100 let republiky a skutečné svobody. Tento stát ve zlomových chvílích 20. století nemohl (nesměl) spoléhat na oficiální armádu. Tu suplovali bojovníci za svobodu – legionáři, exiloví vojáci na východě i na západě, partyzáni, odbojáři, političtí vězni…

Nelze nevidět, že z tohoto prostředí vzešel i první předseda ČSBS Jakub Čermín (zažil nacistickou i komunistickou perzekuci). A právě tak nelze nevidět, že nynější šéf Vodička byl z KSČ po roce 1968 vyhozen, ale ještě za Husáka se do ní vrátil. Při vší úctě ke skutečným bojovníkům za svobodu je tyto „symboly svobody“ lépe oželet, zvláště ve slavnostních chvílích.