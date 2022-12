Názor

Advent přišel, jako přichází každý rok, a já bych se ráda soustředila na nadcházející příchod Páně. Většinou se mi to spíš daří, ale letos moc ne. Vnějších rušivých vlivů je hodně a jsou jaksi naléhavější než v jiných letech. Nedokážu zavřít okna i dveře, neposlouchat ani nečíst žádné zprávy a s nikým nemluvit. Ostatně to ani nechci, nevím nic o tom, že by k adventu patřila klauzura.