Tlupa solitérů. Pokus o disciplinaci Pirátů tradičně nevyšel

Názor

Piráti jsou jako letadlo. To sice řídí posádka vedená kapitánem, ale pasažéři si v jakémkoli okamžiku letu mohou poručit (když vyhlásí referendum), aby letoun změnil směr, přistál na nejbližším letišti, nebo začal kroužit, případně letěl do bouřky. Je evidentní, že tento způsob řízení je neefektivní a v takovémto pojetí demokracie se třeba vícečlenná rodina nedomluví ani na tom, co uvařit v neděli k obědu.