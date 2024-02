Je to na první pohled bizarní útvar, nudlička. Z hlediska mezinárodního práva je to část Moldavské republiky. Ale v praxi je to pseudostát obývaný půlmilionem etnických Rusů a s ruskými jednotkami (“mírovými silami“, říká Moskva) na svém území. A teď požádal o ochranu Moskvu.