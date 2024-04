Politik má znát dějiny. A mnohem víc se podobat athénskému Periklovi než efektivnímu manažerovi

Názor

Komentátor deníku The Wall Street Journal Walter Russell Mead má zajímavou myšlenku v bibli bezpečnostních studií The New Makers of Modern Strategy (Noví tvůrci moderní strategie). Ve své eseji o antické strategii dochází k závěru, že dnešní politici stále žijí v posthistorickém světě, který jim na konci devadesátých let představil americký politolog Francis Fukuyama. Vede to zákonitě k tomu, že rezignovali na znalost historie, kultury a psychologie lidu, který reprezentují.