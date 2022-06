Pomáhat, či šetřit? Rozumní lidé by zvýšení daní pochopili

To, že situace je vážná, napovídá nejen napomenutí libereckého hejtmana Martina Půty adresované vládě, ale i napovídání, které vládě servíruje například zakladatel TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Tohoho muže proslulého rozpočtovým skrblictvím nelze podezírat z „levicové úchylky“, a přesto vládě radí, aby danila energetické firmy mimořádnou daní. Je to postup používaný v západní Evropě i USA a asi nenajdeme dobrý důvod, proč by se mu měla Fialova vláda vyhnout.