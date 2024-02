Názor

Reálně nám hrozí, že Poslanecká sněmovna by mohla projednávat zákon regulující domácí úkoly pro školáky. V Polsku prý jsou domácí úkoly zakázané od dubna. Sněmovna je v tomto oboru plná špičkových specialistů: jednak jsou mezi nimi učitelé, pak též mnoho rodičů a v případě bezdětných absolventi přinejmenším základní školy. Že by tito lidé neměli co říci k problému, je nepředstavitelné.