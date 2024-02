Teď ho pohoršuje, že se pořád ještě nevyšetřilo, kdo může za smrt studentů na filozofické fakultě. Prošel si všechny dostupné údaje a je přesvědčený, že policie mohla udělat k ochraně životů víc. Nepochybuju, že mohla, ale i tak si myslím, že dělala, co uměla a co považovala za nejlepší. Naneštěstí se stalo to, co se občas v životě stává, okolnosti se spikly ve prospěch zla.