Poslední slovo Ivana Krause: Sportovní boty

Prodavačka v obchodě se sportovní obuví přiběhla v rytmu rockenrolové hudby. Měla tričko s nápisem I AM FIT – což v novočeštině znamená „jsem ve formě“. Vyjmula z jednoho ouška sluchátko a zeptala se, co pro mne může udělat.

„Rád bych si koupil tenisky.“ – „Jaké? Do haly? Na antuku? Na trávu, nebo na cement?“ Vysvětlil jsem jí, že hledám jen obyčejné – na procházky. „Ou kej, ale na krátkou, střední nebo dlouhou vzdálenost?“ zeptala se, jako by šlo o nákup armádní rakety. Opakoval jsem, že nemíním moc běhat, spíš jen chodit do lesa. Nabídla mi tenisky, v kterých vyhrává Federer.