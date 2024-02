Hovořil krátce, v závěru svého videovzkazu připomněl cosi, co mi trvale připadá jako zásadně důležité v souvislosti s válkou na Ukrajině i v ještě širších souvislostech. Tím, že Rusko porušilo tři čtvrti století dodržovanou zásadu respektovat uznané hranice států, se dalo do války proti Západu, ať už ten Západ geograficky leží na zeměkouli kdekoli. Kdyby mělo vyhrát, poražena nebude jen Ukrajina, to slovo chápejte ve velkých uvozovkách.