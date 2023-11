Jazyková demogracije. Bojím se, že se vydáváme cestou Aristotela, nikoliv Le Bona?

Když po sametové revoluci padla komunistická cenzura, rozvolnil se sice obsah, ale nikoliv – nebo nikoliv zásadně – forma jazykových sdělení ve veřejném prostoru. To byla ideální situace, která však netrvala dlouho.

V roce 1993 do kultury jazyka zasáhla nová Pravidla českého pravopisu, jež nebyla než jakýmsi pohrobkem právě minulých časů. Nevznikla z potřeby reflektovat ve spisovné normě přirozený jazykový vývoj, ale na základě příkazu ÚV KSČ z r. 1986 ohnout spisovný jazyk do podoby, jež by ztížila možnost posmívat se jazykové nevzdělanosti tehdejších papalášů.