Názor

Tak to si Tomio Okamura smlsne, řekl jsem si, když jsem se dočetl, že Česko spolu se čtyřmi dalšími státy čelí žalobě ze strany Evropské komise, protože do právního řádu nezapracovalo novinky ze směrnice o audiovizuálních službách. A taky jo, otevřu Twitter a už tam Oki haleká na protest proti diktátu Bruselu. Dalo se to čekat.