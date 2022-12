Ukazují, kolik času chybí na záchranu planety. Podobné hodiny jsou instalované v Berlíně, New Yorku, Soulu, Římě a Glasgowě a odpočítávají čas do okamžiku, kdy se planeta oteplí o 1,5 stupně. Ty naše patří k těm větším, jak se dá soudit ze serveru Climateclock.world. Většinou je mají ve fasádě budov jako třeba v New Yorku.