Co není v mobilu, to se dnes už neděje. Původně se u toho vynálezu myslelo na hlasové využívání

Zaslouží si ji. Jen to čekání musí být protivné. Kdyby fronta plynule procházela, napadlo mne, doba stání na chodníku by se významně zkrátila. I fotku by přitom všichni krásně stihli. Tedy fotku zmíněného výtvarného díla. Jenže se zdá, že si návštěvníci nechodí fotografovat ani tak dílo jako spíš důkaz, že u něj byli. „… a teď děti!“ velí žena středních let, která začala vlastním selfíčkem, ale chce mít s knihami vyfocené taky potomky, pro jistotu dvakrát. Neboť co se nenafotilo, to se nestalo.