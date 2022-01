Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Do zdi

Chtěl bych zde pozdravit Martina Kořínka, „ambasadora zákazníků MALL.CZ“. První mail mi od něj přišel ještě před Silvestrem. Pravidelné čtenáře Posledního slova jsem už obtěžoval veselou historkou o tom, jak jsem si na Mall.cz objednal dvě plastové krabice, oni je poslali do Slavkova u Brna a jediné, co s tím dokázali udělat, je divit se, jak je to možný.