„Panebože, ta úča si na moji dceru určitě zasedla! Musím něco udělat... Co kdybych napsal řediteli? Nebo se za ním stavím osobně a proberem to jako chlap s chlapem!“ – „Nech to bejt, jen ať se holka naučí fungovat, když ji šéf nemá rád, to je pro život dobrý. Sejra máš?“