Kráska a zvíře? Co na tom proboha všichni pořád ještě máte?! To ani v roce 2022 nikomu nedochází, že tahle „nestárnoucí archetypální legenda o síle a magii lásky“, jak psali v programu, je ve skutečnosti odporná story o únosu a stockholmském syndromu? A že Kráska a Zvíře jsou milostná dvojice podobně magická a silná jako Natascha Kampusch a Wolfgang Priklopil? Přesto se to – jistě spíš kvůli Disneymu než Jeanu Cocteauovi – pořád hraje. Fuj.