Matka mamonu. Pražskou koalici štěpí ideologizovaná doprava

Debaty o zdražení celoročního kuponu jsou v Praze i vzhledem k inflaci v průběhu posledních dvou let a cenám jízdného v ostatních městech namístě. Platí-li Pražané v celoroční jízdence 10 korun denně, musí dopravní podnik dotovat městská kasa.

Návrhy na zdvojnásobení ceny celoroční jízdenky u piráta a náměstka primátorova Zdeňka Hřiba vzbudily odpor. Prý je to moc. Zároveň ale tentýž pan Hřib prohlásil, že se musí zvýšit cena za parkování, to prý město dotuje víc než MHD, jedno parkovací místo prý stojí město ročně na údržbě a opravách 9500 korun. Je tedy vidět, že v městské koalici jsou síly, které by z ideologických důvodů rády šikanovaly, buď cestující v „socce“, nebo „bohaté“ automobilisty.