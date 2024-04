Názor

Rusko sice válčí na Ukrajině, utrpělo tam obrovské materiální ztráty a přišlo o spoustu lidí, nicméně to nic nemění na popularitě ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle ruského emigrantského serveru The Bell si dokonce Rusové žijí lépe než dříve. Jak je to možné?