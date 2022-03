Putinovci z Brodu. Zakazování umělců ukazuje slabost a hloupost

Když už jsou v Uherském Brodě tak ideologicky bdělí a ostražití, mohli by „méně vyspělým“ obcím, které Nohavicu ještě nezakázaly, vysvětlit, v čem vězí to hrozné nebezpečí Nohavicova zpěvu. Že by mohl na Putinovu stranu oněch 542 platících diváků přetáhnout poslech Vysockého či Okudžavy? Jenže ti, stejně jako Nohavica, žádnou proválečnou píseň nesložili. Že by se radní řídili „vědeckou“ definicí Rusák – hnusák?

Pak tu stále zůstává otázka, co je dostatečné distancování od Putina a kdo ho určí? Parta moravských strejců, která „ví“? Nebo noví ideologický tajemník ministerstva kultury? Případně komise kulturní očisty? Nebo sledujeme pokus municipality o existenční likvidaci písničkáře? Odřízneme „ruského agenta“ od příjmů a on se vyhladovělý připlazí do „demokratického tábora“?

Když byl Karel Kryl v emigraci ve Spolkové republice Německo, sledovala jej po nějaký čas zpravodajská služba BND, hrál totiž pro marxistické Kurdy a tím podporoval jejich činnost, kterou tehdejší spolková vláda považovala za nebezpečnou. Ale že by v Německu někdo zakazoval Krylovy koncerty? Inu zahnívající západ to byl už před padesáti lety.

Podobné zákazy nikomu a ničemu neprospějí. Nohavicovi, jakkoli problematickému, jen pomohou vyprodat další koncerty a umožní mu získat status disidenta „Fialova režimu“. Situace by byla jen legrační, kdyby se zemí nešířila lynčerská nálada namířená proti každému, kdo se někdy o Putinovi zmínil pozitivně. K demokracii i umění neodmyslitelně patří ambivalence, provokace i všeobecně protivné názory a jejich tolerance. Zakážeme-li je, nebudeme mít nakonec demokracii, ba ani ten tupě vynucený souhlas.