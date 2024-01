Technicky tomu nic nebrání. V ústavě existence celostátního referenda zakotvena je a náš politický systém s ním počítá. Ovšem spíš jako s mimořádnou událostí. Konání referenda musí být upraveno ústavním zákonem a to musí schválit tři pětiny poslanců a tři pětiny senátorů. Zatím se to podařilo jen s referendem o vstupu do Evropské unie v roce 2003.