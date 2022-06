Rusko oslavuje 350 let od narození Petra Velikého. Pořádá k tomu výstavu a na ní se Putin k imperiálnímu carovi přirovnal: „Petr Veliký vedl 21 let severní válku. Mohlo by se zdát, že se během ní snažil něco násilně odtrhnout od Švédska. Ale on nic neodtrhával, on to navracel.“ Pak ještě dodal: „Soudě podle všeho je i naším údělem navracet a upevňovat.“