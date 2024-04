Rodina je základ státu. Jen vláda si myslí, že jde o základ daňový

Dobře to ilustruje to, že zřejmě vzrostou poplatky za školku a školní družiny. V okamžiku, kdy od nového roku platí to, že už si nelze takzvané školkovné odečíst z daní, je to pěkná rána do rodinných rozpočtů. Znamená to, že když žena půjde do práce, tedy zvedne se zaměstnanost žen, jak to vláda propaguje, bude rodina muset platit více než dosud.

Navíc vzhledem k tomu, že jde o plošné poplatky, které se platí za celý měsíc, bez ohledu na to, zda je dítě ve školce nebo ve školní družině dva dni v týdnu, či pořád, to velmi zasáhne i ty rodiče, kteří chtějí pracovat částečně. Už se to pak moc nevyplatí.

Nejde zřejmě o úmyslný záměr znesnadnit život rodinám s dětmi či snížit porodnost, ale výsledek je takový. Možná to plyne jen z toho, že vláda si špatně vyložila rčení rodina je základ státu. Myslela si, že se tím míní základ daňový, a tak prostě rodinám napařila vyšší daně a výdaje.