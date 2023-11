Ať rozhádanost vítězí. Stále je lepší než mrtvolná jednota, které jsme si užili už dost

V posledních letech slýcháme, že naše společnost je rozdělená jako nikdy. Říkají to čelní lidovci, Piráti, lidé ze STAN, ODS i TOP 09. Ale paradoxně to konstatují i subjekty z druhé (či třetí až n-té) strany pomyslné barikády, tedy osobnosti blízké hnutí ANO či SPD nebo dnes mimoparlamentní Socdem i KSČM. Vyslovuje to samozřejmě i nejeden „nepolitický“ řečník z občanské společnosti.

Na rozdělenost společnosti ostatně kdysi narážel i bývalý prezident Miloš Zeman, když sliboval, že chce být prezident sjednotitel. Totéž v generálské uniformě sliboval a slibuje i dnešní prezident Petr Pavel. Rovněž chce sjednocovat, ne rozdělovat. Jak jinak.

Satirik kozubovsko-čtvrtníčkovského střihu by možná glosoval: jak to, že když všichni chtějí tolik sjednocovat, tak proč jsou ve společnosti pořád takové příkopy?