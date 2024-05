A teď máme děkovat Kremlu? Případ dvojího metru západního progresivismu

Názor

Čína 26. dubna oznámila, že žádá, aby se pod vedením OSN vyšetřilo, kdo v září 2022 poškodil výbuchy plynovody Nord Stream 1 a 2, jimiž Rusko posílalo do EU 55 miliard kubíků zemního plynu ročně a v budoucnu plánovalo dodávat stejné množství do Německa a dál do západní Evropy.