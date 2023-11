Jako hrob. Kdo vládě spočítá oslovinu s rodičovským příspěvkem?

Názor

Senát schválil navýšení peněz pro rodiče, kteří jsou s prťaty doma. OK. Má to jeden háček: na mimino, které přijde na svět na Silvestra, budou rodiče dostávat o padesát tisíc méně než ti, kteří potomka zapíšou do matrik až na Nový rok 2024.