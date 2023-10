Sice puberťák, ale vyzrálejší. Bitcoin dnes slaví 15. narozeniny, bude do něj investovat i ČNB?

Přesně před patnácti lety, 31. října 2008, pseudonym Satoshi Nakamoto zveřejnil „white paper“ k bitcoinu, tedy jakousi jeho zakládací listinu. Bitcoin se tak v solidní kondici dožívá patnácti let věku. Je v rozpuku puberty, ale výkyvy jeho ceny jsou mnohem slabší než před pár lety, takže působí vyzráleji než snad kdykoli ve svém dosavadním „životě“.

Bitcoinový fond

Důvodem nynějšího výrazného oživení zájmu o investice do bitcoinu jsou především stále intenzivnější spekulace o již brzkém schválení fondu, který by ve Spojených státech umožňoval přímé investice do bitcoinu na okamžitém trhu s ním. Dosud takový fond ve Spojených státech neexistuje, přestože různé společnosti o jeho zřízení usilují již více než deset let. Pokud by takový fond vznikl, lze předpokládat, že zásadně přispěje k usnadnění a popularizaci investic do bitcoinu mezi drobnými investory v USA. Bitcoin by tak získal nový početný okruh potenciálních investorů, a navíc by upevnil svoji pozici coby již celkem standardního investičního aktiva.