Síkelova brnkačka. Za tohle opravdu nemůže exministr Havlíček

Je tedy zjevné, že sankce nefungují, a to, zda k nám proudí ruský či jiný plyn, určují překupníci.

Pan ministr tuto skutečnost odmítá nahlas přiznat a chystá jinou ideologickou fintu, uvědomělým zákazníkům by měl být umožněn nákup „dobrého“ plynu, který nepochází z Ruska. Pan ministr má plán v hlavě a hodlá ho na vládě prosadit, pro něj je totiž téměř všechno, jak řekl, brnkačka.

Ministrovi asi bude muset někdo vysvětlit, že když se mu nepodařilo splnit první závazek (ani molekula ruského plynu), tak ten nový by mohl být považován za svého druhu podvod na zákaznících. Co chcete říci těm, kteří by si v dobré víře připlatili za plyn, třeba z Norska, poté, co zjistí, že byl vlastně z Ruska? Univerzální odpověď pana Síkely, tedy že za vše může exministr Havlíček, je obecně nepoužitelná.