Prý vláda nemá peníze, ráda by přinutila zřizovatele škol, tedy kraje a města, aby peníze přisypali ze svých rozpočtů. Chce zatlačit tím, že vzkázala školám, aby tyto pracovníky půl roku „nějak“ financovaly a v květnu či červnu je vláda ochotná projednat problém znovu.

Otázku toho, co bude se školníky a kuchařkami, bagatelizoval náměstek ministra školství Jiří Nantl poukazem na to, že těch, kterých se to týká, je vlastně málo a že se to vyřeší. Tedy de facto připustil, že mohou na konci školního roku skončit. Fajn, pro ministerstvo nejsou tihle lidé nijak důležití.

Pozorovatel si klade otázku, k čemu je podobná šaráda potřebná, to mohl odborům říci ministr Bek v pondělí a nepotřeboval na to včerejší setkání a dva další členy vlády. Stačilo říci nedáme a vztekejte se, jak chcete. Hodlá-li vláda na školství šetřit, bez střetu se to neobejde.

Pozoruhodné je, že představitelé lidovců a Pirátů přidání peněz nepedagogickým pracovníkům podporují. Ty si ale na jednání nikdo nepozval.