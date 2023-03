Vzdát se kapitalismu kvůli planetě? Vždyť velký byznys je dnes na straně zelené politiky

Názor

Mnohokrát mě v Lidových novinách zaujala rubrika nazvaná Politika na ulici. Před nedávnem zde byla přetisknuta samolepka, resp. plakát vylepený někde na ulici u našich sousedů v Drážďanech, který si odpovídá na otázku, co můžeme udělat pro záchranu klimatu (What can we do about the climate emergency?). Odpovědí je, jak jinak v dnešní zeleno-marxistické atmosféře, zbavení se kapitalismu.