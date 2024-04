Český kolonialismus tentokrát prohrál. Přiznat rovnost Slovákům není samozřejmé

Podobné věty slyšíme od mnoha exaltovaných obránců demokracie, ale fakticky často znamenají jedině to, že voliči sousedního státu nesplnili přání mluvčího. Proč by ale u všech všudy Slováci, příslušníci svébytného národa a občané samostatného státu, byli povinni naplnit touhy našich vládních představitelů?

Že se různí tuzemští politici rozhodli podpořit některého z kandidátů, je samozřejmě naprosto v pořádku – je to výraz jejich preferencí. Nicméně označit vítěze voleb za Putinova trojského koně je konstrukce na úrovni hospodského žvástu. Slováků by nám mohlo být líto, jedině kdyby se nemohli či nesměli svobodně rozhodnout. Takhle jsou to jen povýšenecké řeči vyslovené z Prahy a bez znalosti reálií.