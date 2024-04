Špuntík kontra Pejřimský. Tendence poučovat Slovensko jsme se měli již dávno zbavit

Zvláště když to srovnám třeba s tím, kolik místa stejná média věnovala (zejména druhé, 13. 2. 2022) volbě Franka-Waltera Steinmeiera prezidentem Německa, které je ekonomicky, a vzhledem ke svému významu v evropské politice i lecjak jinak pro ČR významnějším partnerem.

Zatímco se nyní – zcela právem – propírají výroky Petra Pellegriniho ohledně jeho „mírových“ postojů a „nezaťahovania Slovenska do vojny“, taktně se mlčelo o tom, jak ministr zahraničních věcí ve vládách Angely Merkelové a posléze prezident SRN navštěvoval Kreml, kritizoval NATO za „eskalaci napětí ve vztazích s Ruskem“, podporoval budování plynovodu Nord Stream 2 atd. – a to i poté, co Putin obsadil Krym a rozdmýchal boje na východě Ukrajiny.