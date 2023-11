Stane se „Rukojmě“ slovem roku?

Je to totiž slovo v současnosti často užívané, a to nejen v souvislosti s Izraelem a palestinskými teroristy. Slýcháme je i na domácí scéně, například ministr školství a po něm i premiér hovoří o tom, že se žáci, studenti a jejich rodiče stali rukojmími v konfliktu mezi ministerstvem a učitelskými odbory – to mi přijde na jednu stranu velmi nepřesné (neboť se neříká, rukojmími které ze stran se dotyční stali), a na druhou stranu naopak velmi přesné (neboť se fakticky stali rukojmími obou).