Kdo nespoří, není Čech. Šetříme jako nikdy, což pomáhá krotit inflaci

V posledním loňském čtvrtletí česká ekonomika vykázala podle zpřesněných dat meziroční růst, byť jen o 0,2 procenta. Jenže do té doby se mělo za to, že se naopak propadala, a to opět o 0,2 procenta. To ve výsledku znamená, že loni celoročně klesla tuzemská ekonomika jen o 0,2 procenta namísto dosud uváděných 0,4 procenta.

Lepší než očekávaný výsledek je o to překvapivější, že Češi loni ve čtvrtém čtvrtletí v nebývalé míře spořili. Míra úspor domácností dosáhla úrovně 21 procent. To je nejvyšší míra za celé období od roku 2005 s výjimkou posledního čtvrtletí roku 2020 a prvního kvartálu roku 2021.

Tato dvě čtvrtletí byla ale mimořádně poznamenána restrikcemi souvisejícími s pandemií covidu, včetně restrikce v podobě uzavření podstatné části kamenných obchodů. Lidé tehdy často vlastně ani neměli jak své peníze utrácet. Vysoká míra úspor tak z velké části odrážela tuto nemožnost.