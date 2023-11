Nikdo z ministrů nepřipustil, že by vláda měla změnit svou politiku. A také ji nezmění. Patrně to ani nikdo nečekal. Vláda dokonce odmítá možnost, že by cokoli udělala špatně. Je zkrátka dokonalá. Možná má nějaké mezery v komunikaci, ale prý na tom pracuje. Jenže nikdo neví jak. Ministři ani netuší, jak arogantně působí jejich průhledné lži.