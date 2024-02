Nakonec se dostal autobusem do Roztyl. Odtamtud se v polobotkách přebrodil sněhem do Spořilova. Přišel pozdě. Trojice žen už měla zahřívací kolo za sebou. Za zvuků bubínku se uklidnil a pustil se do malování života, jaký by si vysnil.

Na obraze se objevily dvě hory, pod nimi květiny a na nebi ležaté osmičky. A horolezec visící ve stěně. Eva namalovala sebe na skále uprostřed lesa, Blanka barevná kola a Radka černého ptáka letícího vysoko nad hloučkem lidiček. Pak o svých obrazech začali mluvit.