Názor

Je to skoro přesně pět let, co jsem naposledy něco „sdílel“ a beze slova na vysvětlenou opustil svých pět tisíc přátel a deset tisíc sledujících, již se kvůli tomu jistě propadli do hlubin zoufalství, zmatku a beznaděje, a odešel ze světa sociálních sítí.