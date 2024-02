Trump dal výstrahu Evropě. Nemá v něčem pravdu?

Donald Trump během kampaně ve státě New Hampshire (21. ledna 2024) foto: Reuters

Názor

V Evropské unii se s oblibou používá výraz ambiciózní. Nyní třeba Evropská komise doporučila snížit emise uhlíku o 90 procent do roku 2040 (oproti roku 1990). Což vyvolává otázky. Je to dost ambiciózní? Ale i opačné. Proč není Evropa stejně ambiciózní i jinde, třeba v obraně? Kdyby víc evropských zemí dávalo na obranu dvě procenta HDP, neměl by Donald Trump nahrávku na smeč.