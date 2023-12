Názor

Od světové klimatické konference v Dubaji se nic přelomového neočekávalo. Říkali to i lidé z branže. To, co včera při zahájení zaznělo, odpovídá spíš klišé. Okamžitě ukončit spalování fosilních zdrojů (šéf OSN Guterres). Pracujme společně a usilovně (britský král Karel III.). Přesto se na té akci sešlo na 70 tisíc lidí. O čem to svědčí?