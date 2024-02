Dva kroky od cesty do propasti. Válka s Íránem by zasáhla celý svět

Washington se snaží vyhnout konfliktu, co to jde. Americké síly na Blízkém východě se staly od minulého října cílem více než 160 útoků či pokusů o útok, většinou od skupin spojených s Íránem. Američané na to přitom donedávna většinou nijak tvrdě nereagovali.

Odvetné útoky na Irák a Jemen nebyly příliš masivní. Washington se totiž snažil nezasáhnout íránské instruktory a nerozpoutat válku s Íránem. Ostatně z Teheránu se opakovaně ozývá, že si nepřeje velkou válku na Blízkém východě. Přesto nedávno přituhlo.