Názor

Ze hry je kdysi největší republikánský konkurent Donalda Trumpa Ron DeSantis. Floridský guvernér padl dříve, než se čekalo, a z větší výšky, než by asi bylo nutné. Stojí tedy za zamyšlení, co mu zlomilo vaz – nebo přesněji, co mu zabránilo zlomit vaz Donaldu Trumpovi.