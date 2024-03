Zbraň, která zaskočila teroristy. Američané v únoru otestovali „smrtící počítač“

Přeloženo do češtiny to znamená, že Američané používají jakýsi chytrý počítačový program, který umí vyhodnotit, které cíle je záhodno bombardovat, a které nechat být. Jak přesně to algoritmus dělá, Američané pochopitelně neprozradili, ale lze se domnívat, že prostě analyzuje databázi dříve zpracovaných dat, tedy například videí pořízených drony, fotek ze satelitů, a tak dále. Nakonec americká letadla zasáhla téměř 85 cílů a zdá se pravděpodobné, že jejich předvýběr zajistila právě AI.