Názor

Na Západě se šíří slovo rozmanitost. Sílí dojem, že kýženou globální rozmanitostí je právě to, co hýbe elitami Západu. Třeba zbožštění agendy LGBTQ+. Odpovídá to ale skutečnému naladění různých společností? Těžko říci. Tedy pokud netvrdíte, že kdo to zpochybňuje, je putinovec či pravicový extremista. Ale co když nahlédnete do zkumavky tak globální a rozmanité zábavy, jakou je fotbal?