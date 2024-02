Názor

Co se změnilo za dva roky války na Ukrajině? Ne na bojišti. Otázka zní, co se mění v hlavách Evropanů. Odpověď hledá studie think tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy, její autoři Ivan Krastev a Mark Leonard. Zejména Krastev má renomé intelektuála působícího ve Vídni, liberálního demokrata, ale ne fanatika.