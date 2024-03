Názor

Je bezpečnostní situace nejhorší od druhé světové války? Tak to v úterý řekl šéf BIS Koudelka. Ta formulace není překvapivá. Už dva roky slýcháme strašení. Straší se účelově (že ten či onen nás zatáhne do války) i nechtěně (když generálové mluví k veřejnosti, jako by byla zasvěcená do tajných informací). Leč Michal Koudelka má v jádru pravdu.